Ein Vertreter eines verbündeten Landes beschrieb, wie sofort die Telefone heiss liefen, als am Donnerstagabend ein Bericht der Washington Post zu dem Verdächtigen erschien, in dem beschrieben wurde, wie er die Dokumente online an Freunde und Bekannte weitergab. Darunter einige im Teenage-Alter. Der Vorfall werfe erneut die Frage auf, ob die USA überhaupt in der Lage sind, Geheimnisse zu bewahren.