Das Wachstum beim Getränkekonzern Pepsico hat im zweiten Quartal an Fahrt aufgenommen. So stieg der Umsatz im Jahresvergleich um ein Prozent auf 22,7 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Purchase mitteilte. Das organische Wachstum - bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte - legte um 2,1 Prozent zu und damit stärker als von Analysten erwartet. Dabei verbesserte sich das Geschäft in Nordamerika und legte an Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu, wie Konzernchef Ramon Laguarta erläuterte. International setze das Unternehmen seinen guten Lauf fort.