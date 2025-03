Per 12. Mai 2025 übernimmt Florian Geiger den Chefposten von Peter Schildknecht. Gleichzeitig tritt Jürg Müller die Nachfolge von Finanzchef Gerold Brütsch an. Geiger wird damit auch Chef der zur Gruppe gehörenden Perlen Papier AG, wie es in der Mitteilung vom Mittwoch heisst. Er wird dort Klemens Gottstein ersetzen. Geiger kommt von der Swiss Steel Group, wo er zuletzt als COO für Qualitäts- und Edelbaustähle tätig war. Davor war er CEO der Steeltec AG in Emmenbrücke.