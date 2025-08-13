Perplexity AI erklärte, dass sein Übernahmeangebot «im Interesse der Öffentlichkeit und unter Berücksichtigung der wettbewerbsrechtlichen Anforderungen» konzipiert worden sei und dass der Browser an «einen unabhängigen und kompetenten Betreiber übertragen wird». «Wir glauben, dass wir die besten Hüter für Chrome sind», erklärte der Kommunikationschef des Start-ups, Jesse Dwyer.