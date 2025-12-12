Die Produktion am Standort Vergèze im französischen Departement Gard werde «schrittweise wieder aufgenommen», teilte Nestlé Waters auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit. Dort werden die grünen Perrier-Flaschen hergestellt, die bereits von einem Skandal um illegale Filter betroffen waren.
Die vorübergehende Einstellung der Produktion stehe im Zusammenhang mit der neben der Fabrik gelegenen Kläranlage, die zur Aufbereitung des Fabrikabwassers diene, teilte Nestlé Waters weiter mit. «Sie hat keinerlei Auswirkungen auf die Gesundheitssicherheit unseres natürlichen Mineralwassers oder die Qualität unserer Bohrungen», versicherte die Tochtergesellschaft.
Zudem bestätigten die durchgeführten Analysen, dass es zu keiner Verschmutzung des benachbarten Flusses durch das abgelassene Wasser gegeben habe, teilte Nestlé Waters mit. Der öffentlich-rechtliche Radiosender France Info hatte zuvor von einer «Verschmutzung des Vistre, des Flusses, der an die Fabrik grenzt», mit «Nitratkonzentration über den zulässigen Grenzwerten» berichtet.
Anfang Dezember hatten die französischen Gesundheitsbehörden nach bakteriologischen Analysen rund vier Millionen Perrier-Flaschen in der Nestlé-Fabrik blockiert. Dies rund zehn Tage, nachdem sie die Erlaubnis zur Vermarktung als «natürliches Mineralwasser» wieder erhalten hatte.
