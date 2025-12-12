Zudem bestätigten die durchgeführten Analysen, dass es zu keiner Verschmutzung des benachbarten Flusses durch das abgelassene Wasser gegeben habe, teilte Nestlé Waters mit. Der öffentlich-rechtliche Radiosender France Info hatte zuvor von einer «Verschmutzung des Vistre, des Flusses, der an die Fabrik grenzt», mit «Nitratkonzentration über den zulässigen Grenzwerten» berichtet.