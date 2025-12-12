Der Umsatz der Gruppe legte um 0,6 Prozent auf 7,0 Millionen Franken zu, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Davon entfielen 56 Prozent auf die Füll Gruppe und 44 Prozent auf Polystone. Der Verlust konnte im ersten Semester gegenüber dem Vorjahr auf 0,6 Millionen Franken mehr als halbiert werden.