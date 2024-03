Ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet

Für das am 30. April endende laufende Geschäftsjahr stellte das Unternehmen aber Besserung in Aussicht. So soll das Ergebnis nach zwei Verlustjahren in Folge wieder ausgeglichen sein. 2022/23 fuhr das Unternehmen noch einen Verlust von 1,8 Millionen Franken ein.