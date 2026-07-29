Der Umsatz stieg laut Mitteilung vom Mittwochabend um 10 Prozent auf 15,3 Millionen Franken. Der operative Verlust nach Steuern belief sich noch auf 0,4 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte die Firma noch ein Defizit von 1,9 Millionen ausgewiesen. Unter dem Strich belief sich das Minus auf 3,9 Millionen nach zuvor ebenfalls 1,9 Millionen.