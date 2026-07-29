Der Umsatz stieg laut Mitteilung vom Mittwochabend um 10 Prozent auf 15,3 Millionen Franken. Der operative Verlust nach Steuern belief sich noch auf 0,4 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte die Firma noch ein Defizit von 1,9 Millionen ausgewiesen. Unter dem Strich belief sich das Minus auf 3,9 Millionen nach zuvor ebenfalls 1,9 Millionen.
Der grössere Reinverlust hänge auch mit der zuletzt mit den Aktionären der Infomaniak Group abgeschlossenen Reverse-Takeover-Transaktion zusammen, hiess es weiter. Details dazu würden in einer separaten Meldung später am Mittwochabend kommuniziert.
Angaben zu einer allfälligen Dividendenzahlung machte die Gruppe im Communiqué keine. Derweil erwartet Perrot Duval mit Blick nach vorne eine Fortsetzung des Wachstums im neu angelaufenen Geschäftsjahr 2026/27.
mk/jb
(AWP)