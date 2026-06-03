Die vom US-Investor Bill Ackman geführte Pershing Square Capital gibt ihre Pläne zur Übernahme von Universal Music (UMG) auf. Man werde etwa 80,6 Millionen UMG-Aktien in einer Über-Nacht-Platzierung anbieten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Kreisen zufolge liegt der Angebotspreis bei 17,66 bis 18,62 Euro je Stück. Aus dem Handel waren die Aktien bei 19,20 Euro gegangen. In New York verloren die Titel zuletzt mehr als vier Prozent auf umgerechnet 18,16 Euro.