Der IT-Dienstleister Nagarro steht vor einer Übernahme durch den indischen Konzern Persistent . Der Technologiedienstleister aus Indien bietet 81 Euro je Nagarro-Aktie, wie die beiden Unternehmen in der Nacht auf Samstag in München mitteilten. Das ist etwa doppelt so viel wie die Nagarro-Aktie zum Xetra-Schluss am Freitag gekostet hatte. Mit dem Angebotspreis wird das Nagarro-Aktienkapital mit etwas mehr als einer Milliarde Euro bewertet. Persistent kam zuletzt auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet gut sieben Milliarden Euro. Am Aktienmarkt kam das Gebot von Persistent gut an: Die Nagarro-Aktie legte im Montagshandel deutlich zu. Zuletzt zog der Anteilsschein um rund 92 Prozent auf 77,55 Euro an.