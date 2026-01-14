Die USA haben einigen ihrer Mitarbeiter Medienberichten zufolge nahegelegt, den US-Militärstützpunkt al-Udaid am Rande der katarischen Hauptstadt Doha zu verlassen. Dabei handele es sich um eine «Vorsichtsmassnahme», zitierte der US-Sender CNN einen namentlich nicht genannten US-Beamten. Das staatliche Medienbüro in Katar bestätigte in einem auf der Plattform X verbreiteten Statement entsprechende Medienberichte und verwies darauf, dass diese Massnahmen als Reaktion auf die «aktuellen Spannungen in der Region» ergriffen würden.