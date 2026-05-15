Demnach lag die Tochter des wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilten Ex-Präsidenten Alberto Fujimori mit 17 Prozent der Stimmen vorn. Sie tritt für die konservative Partei Fuerza Popular an und bewirbt sich bereits zum vierten Mal um das höchste Staatsamt. Sánchez, ehemaliger Minister in der Regierung des inhaftierten Präsidenten Pedro Castillo, kam auf zwölf Prozent. Er ist Kandidat der Partei Juntos por el Perú. Der ultrakonservative Ex-Bürgermeister der Hauptstadt Lima, Rafael López Aliaga, lag mit 11,9 Prozent der Stimmen nur knapp hinter Sánchez und schaffte es nicht in die Stichwahl.