Zuvor hatte der russische Aussenminister Sergej Lawrow am Mittwoch gesagt, dass Moskau verstehen wolle, was in Bezug auf die Ukraine beim G7-Gipfel vergangene Woche in Évian passiert sei. Höre man dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu, sei Anchorage begraben, sagte er. In der Stadt in Alaska hatten sich im vergangenen Jahr US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin getroffen. Konkrete Ergebnisse oder Abmachungen wurden danach allerdings nicht bekannt. Die USA hätten Russland aber noch nicht gesagt, was sie von dem G7-Gipfel mitgenommen hätten, wie sie die Ergebnisse sahen und wie ihre weitere Linie werde, sagte Lawrow.