Der Österreicher Brabeck-Letmathe war im Jahr 1968 zu Nestlé gestossen. Zwischen 1997 und 2008 prägte er das Unternehmen als CEO und zwischen 2005 und 2017 als Verwaltungsratspräsident. Seit dann trägt er den Titel «Chairman Emeritus», den er nun an der Generalversammlung vom 16. April 2026 abgeben wird.