Die Chesa Sül Spelm AG habe die Mehrwertsteuerabrechnungen von Anfang an gesetzesmässig deklariert. Der Vorsteuerabzug sei von der eidgenössischen Steuerverwaltung ab 1.1.2018 akzeptiert worden. Die Beträge seien denn auch vorbehaltlos an die Chesa Sül Spelm AG ausbezahlt worden. Gut drei Jahre später habe aber die eidgenössische Steuerverwaltung «völlig überraschend ihre Meinung geändert» und sämtliche Vorsteuerabzüge zurückverlangt.