Rund eine Million Uigurinnen und Uiguren würden in «Umerziehungslagern» misshandelt, Zwangsarbeit und Zwangssterilisationen seien verbreitet. In Tibet siedle China Dorfgemeinschaften und Nomaden um. Das Regime weise Kinder in Zwangsinternate ein. Selbst in der Schweiz seien die Exilgemeinden nicht vor chinesischen Repressionen sicher.