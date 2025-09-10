Mit ihren mehr als 100'000 Stimmen fordere die Bevölkerung die finanzielle Sicherung des Rund-um-die-Uhr-Giftnotrufs, der «lebensrettenden und kostenlosen Anlaufstelle bei Vergiftungsnotfällen». Politiker und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft stehen hinter der Forderung, die Auskunftsnummer 145 zu retten, wie es weiter hiess.