Der aktivistische Aktionär Petrus Advisers hält aktuell weniger als 3 Prozent am Bankensoftwarehersteller Temenos. Die Beteiligung fiel laut einer Meldung auf der Seite der SIX Exchange Regulation (SER) vom Montag am 15. September unter diesen meldepflichtigen Schwellenwert.

25.09.2023 08:58