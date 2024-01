Bei der Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken ist der Bestand an Pfandbriefanleihen 2023 erneut gestiegen. Insgesamt emittierte das Gemeinschaftswerk der Kantonalbanken im vergangenen Jahr Anleihen im Volumen von 8,5 Milliarden Franken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend hiess. In der gleichen Zeit wurden demnach Anleihen im Umfang von 5,3 Milliarden Franken zur Rückzahlung fällig.

25.01.2024 19:38