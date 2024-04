Im Jahr 2024 werden laut Angaben der Pfandbriefzentrale Anleihen im Umfang von 6,8 Milliarden Franken fällig nach 5,3 Milliarden im Jahr zuvor. Dies sei das höchste in der Geschichte der Pfandbriefzentrale je fällig werdende Volumen in einem Kalenderjahr. Gleichzeitig würden am Inlandsegment des Schweizer Kapitalmarkts Anleihen im Rekordbetrag von 38,0 Milliarden Franken (Vorjahr 34,7 Mrd.) fällig.