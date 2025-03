«Fuck you»-Protestaktion

Dass die Stimmung düster ist und der Umgangston schlecht geworden ist, hatte eine Protestaktion am Dienstagabend verdeutlicht. Etwa hundert Ford-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren am Werkszaun mit Fackeln zusammengekommen, um trotzige Sprechchöre anzustimmen. Hinter ihnen war mit einem Beamer ein Schriftzug an eine Ford-Halle projiziert worden, auf der stand: «Fuck you - wir bleiben». Darunter war das IG-Metall-Logo zu sehen./wdw/DP/ngu