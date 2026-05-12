«Keine Bösartigkeit von mir oder der Bundesregierung»

Als Merz die bereits von der Bundesregierung beschlossenen Sparmassnahmen bei der gesetzlichen Krankenversicherung schilderte, gab es die ersten Pfiffe, Buhrufe und Zwischenrufe. Die im Sommer bevorstehende Rentenreform bezeichnete er als das «härteste Brett». «Das alles ist keine Bösartigkeit von mir oder von der Bundesregierung», betonte er. «Das ist Demografie und Mathematik. Es übersteigt ganz einfach die Kräfte von zwei Beitragszahlern, wenn sie in Zukunft eine Person in der Rente finanzieren sollen.» Auch hier wurde Merz durch Buhrufe und sogar Gelächter unterbrochen.