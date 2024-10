Beim US-Pharmakonzern Pfizer geht es weiter aufwärts. Nach einem abermals unerwartet gut ausgefallenen Quartal setzt die Unternehmensspitze um Albert Bourla die Latte für das Jahr nochmals höher. 2024 soll nun der bereinigte Gewinn je Aktie bei 2,75 bis 2,95 US-Dollar herauskommen, teilte das Unternehmen am Dienstag in New York mit. Zuletzt hatte Pfizer die Ziele im Juli auf 2,45 und 2,65 Dollar angehoben. Mit Blick auf den Umsatz traut sich Pfizer jetzt 61 bis 64 Milliarden zu - statt der zuvor geplanten 59,5 bis 62,5 Milliarden. Vorbörslich ging es für die Aktie aufwärts.