Chancen und Risiken für Pfizer

Für Pfizer steht bei dem Bieterwettkampf viel auf dem Spiel. Metsera entwickelt mehrere experimentelle Medikamente zur Gewichtsreduktion. Analysten schätzen das Marktpotenzial für Abnehm- und Diabetes-Mittel auf 150 Milliarden Dollar. Pfizer hat in der Entwicklung von Medikamenten gegen Fettleibigkeit zuletzt Rückschläge erlitten. Diese Misserfolge trugen zusammen mit sinkenden Einnahmen aus Covid-Produkten und auslaufenden Patenten für wichtige Medikamente zu einem Wertverlust der Aktie von mehr als 50 Prozent seit dem Rekordhoch aus der Pandemiezeit bei. Ein Erfolg im Adipositas-Bereich ist für den Konzern daher von strategischer Bedeutung. «Ich glaube nicht, dass Pfizer eine andere Option hat, die sie so schnell an diesen Punkt bringen würde», sagt Portfoliomanager Mulberry. «Sie müssten auf etwas in einem sehr frühen Stadium zurückgreifen, was länger bis zur Profitabilität dauern würde.»