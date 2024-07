Das etwas optimistischere Ziel für das laufende Jahr kam zum Wochenauftakt an der Börse gut an. Am Montag legten die Papiere im Mittagshandel um rund 3,9 Prozent auf 165,70 Euro zu. Sie setzten damit die in der vergangenen Woche begonnene Erholung fort. Seit Jahresbeginn haben die Darmstädter damit rund 15 Prozent an Börsenwert zugelegt.