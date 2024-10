Der Krieg im Nahen Osten war das Thema, das die Genossen an beiden Tagen bewegte. SP-Co-Präsident Cédric Wermuth mahnte am Samstag bei seiner Eröffnungsrede zur Solidarität mit allen Kriegsbetroffenen an. Es gäbe weder eine Alternative zum Selbstbestimmungs- und Existenzrecht Israels, noch eine Alternative zum Recht auf Existenz Palästinas. Damit stellte sich der Co-Präsident gegen die Juso, die kürzlich zu einem Israel-Boykott aufgerufen hatten.