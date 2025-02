Deutsche Pharmaunternehmen sehen dank guter Exporterwartungen Licht am Horizont. Die Branche blicke im Februar trotz der Wirtschaftskrise mehrheitlich optimistisch in die Zukunft, berichtete der Verband der Chemischen Industrie (VCI) in Bezug auf Umfragedaten des Ifo-Instituts. Weltweit wachse die Nachfrage nach pharmazeutischen Erzeugnissen und die deutsche Pharmaindustrie sei gut aufgestellt.