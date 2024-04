Der Verband kommunaler Unternehmen begrüsste die Pläne. Die Richtlinie sei für die kommunale Abwasserwirtschaft ein «machbares, wenngleich sehr ambitioniertes Programm», sagte Vizepräsident Karsten Specht. Die grösste Neuerung sei die sogenannte erweiterte Herstellerverantwortung, also die Beteiligung der Kosmetik- und Pharmaindustrie an den Kosten der Abwasserbehandlung. «Zahlen müssen alle Hersteller, die ihre Produkte in der EU verkaufen. Nachteile für heimische Hersteller werden so vermieden.»/rdz/DP/he