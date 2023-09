Unter «Forschung und Entwicklung» finanzierten die Unternehmen die klinische Forschung in Spitälern mit 89,7 Millionen Franken. Das sind 7 Millionen mehr als 2021. Gemäss dem Verband schwankt das von Jahr zu Jahr stark, was sich mit wechselnd intensiven Aktivitäten in der klinischen Forschung erklären lässt. Die Spitäler sind unter diesem Posten nicht einzeln ausgewiesen. Die Pharmabranche verweist auf das Forschungsgeheimnis.