Der Pharmakonzern Astrazeneca will den kanadischen Krebsspezialisten Fusion Pharmaceuticals übernehmen. Dabei wolle der britisch-schwedische Hersteller je 21 Dollar in bar pro Fusion-Aktie zahlen, teilte er am Dienstag in Cambridge mit. Zusätzlich wolle das Management pro Aktie einen Aufschlag von drei US-Dollar drauflegen, wenn bestimmte Unternehmensziele erreicht werden. Der zunächst gezahlte Baranteil stelle einen Transaktionswert von etwa zwei Milliarden US-Dollar (1,84 Mrd Euro) dar, was fast dem Doppelten des Schlusspreises der Fusion-Aktie vom 18. März entspreche. Inklusive des möglichen Aufschlags könnte die Übernahme Astrazeneca bis zu 2,4 Milliarden Dollar kosten.