Der Pharmakonzern Lilly wächst weiter rasant. Auch im vergangenen Quartal konnte sich der Hersteller auf seine wichtigsten Treiber verlassen, zu denen auch das derzeit im Rampenlicht stehende Diabetes-Medikament Mounjaro gehört. Dagegen schlugen hohe Belastungen im Zusammenhang mit den jüngsten Übernahmen auf das Konzernergebnis durch, wie das US-Unternehmen am Donnerstag in Indianapolis mitteilte. Der Konzern schlug sich damit zwar besser als gedacht, das Management dämpfte jedoch sein Gewinnziel. Im vorbörslichen Handel drehte die Aktie nach anfänglichen Kursverlusten zuletzt leicht ins Plus.

02.11.2023 13:54