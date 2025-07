Der britische Arzneimittelhersteller GSK schaut nach einem unerwartet starken zweiten Quartal etwas zuversichtlicher auf das Jahr. Konzernchefin Emma Walmsley erwartet für 2025 den Umsatz und die bereinigten Ergebniskennziffern am oberen Ende der bisherigen Zielspannen. Dabei seien die aktuellen Zollbelastungen inklusive des zuletzt zwischen den USA und der EU ausgehandelten Deals bereits eingerechnet, teilte der Konzern am Mittwoch in London mit. Die im Stoxx Europe 50 notierte Aktie reagierte zu Handelsstart kaum auf die Nachrichten.