Der US-Pharmahersteller Lilly ist 2024 trotz eines Spurts vor Jahresende nicht so stark gewachsen wie erhofft. Für das abgelaufene Jahr stellt der Konzern nun ein Umsatzplus von knapp einem Drittel auf etwa 45 Milliarden US-Dollar in Aussicht, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess. Zuvor hatte das Management noch einen Anstieg auf 45,4 bis 46 Milliarden Dollar erwartet. Der Konzern hatte aber bereits im Oktober mit der Entwicklung seiner wichtigen Diabetes- und Abnehmmittel Mounjaro und Zepbound enttäuscht und seinerzeit die Prognose gesenkt. Nach den jüngsten Nachrichten ging es für die Aktie im frühen US-Handel deutlich bergab.