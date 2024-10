Der US-Pharmahersteller Lilly hat im vergangenen Quartal nicht an das starke erste Halbjahr anknüpfen können. So blieben die wichtigen Diabetes- und Abnehm-Medikamente Mounjaro und Zepbound trotz ihres anhaltenden Erfolgs hinter den Erwartungen zurück, und konzernweit verlangsamte sich das Umsatzwachstum. Auch verdiente Lilly weniger als gedacht, denn im Zuge einer Übernahme fielen milliardenschwere Belastungen an. Das Management blickt nun vorsichtiger auf das Gesamtjahr. An der Börse sorgte dieses Sammelsurium enttäuschender Nachrichten am Mittwoch für lange Gesichter.