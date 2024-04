Im «Advanced Research Center» will das Dax -Unternehmen unter anderem an Lösungen zur Herstellung von Antikörpern, mRNA-Anwendungen und an weiteren Produkten für die biotechnologische Herstellung forschen, wie Merck mitteilte. Vor allem die mRNA-Technologie gilt als Hoffnungsträger in der Medizin. Sie setzt an den Bauplänen körpereigener Eiweisse an. Weiter bekannt wurde sie in der Corona-Pandemie in Form spezieller Impfstoffe./als/evy/DP/jha