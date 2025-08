Trump hatte sich mit der Forderung nach günstigeren Preisen für Arzneimittel in den USA in Briefen an 17 grosse Pharmakonzerne gewandt und eine Frist bis zum 29. September gesetzt. So existiert in den USA keine zentrale staatliche Regulierung für Medikamentenpreise. Die Unternehmen entscheiden weitgehend selbst darüber, wie viel Arzneien kosten.