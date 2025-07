Im Berichtszeitraum war das bereinigte Ergebnis je Aktie nominal um währungsbereinigt um gut acht Prozent auf 1,59 Euro geklettert, zu tatsächlichen Kursen war noch ein Plus von knapp zwei Prozent verblieben. Analysten hatten jedoch im Schnitt einen Anstieg auf 1,67 Euro erwartet. Der bereinigte operative Gewinn ging zudem in den drei Monaten wegen höherer Kosten unter anderem für die Forschung und Entwicklung um gut zwei Prozent auf 2,5 Milliarden Euro zurück. Sanofi steckt neben Übernahmen derzeit auch massiv Geld in die Suche nach neuen Medikamenten.