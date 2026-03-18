Dabei profitierte Stada von Spezialmedikamenten, darunter Biotech-Mittel und Arzneien in den Bereichen Knochengesundheit, Immunologie, Onkologie und Nierenerkrankungen. Der Umsatz in der Sparte überstieg die Schwelle von einer Milliarde Euro. Damit erntet Stada die Früchte seines Umbaus: War das Unternehmen einst vor allem für Nachahmerarzneien bekannt, hat es sich in den vergangenen Jahren auf eine breitere Basis gestellt.