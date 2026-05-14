Damit würde der Abbau rund ein Viertel des gesamten Personals von Takeda in Opfikon treffen. Der Pharmakonzern beschäftigt dort derzeit rund 1100 Mitarbeiter. Bei den Betroffenen fallen entweder ihre Funktionen weg oder der Inhalt ihrer Stellen wird sich zu mehr als 50 Prozent verändern.