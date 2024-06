In der Mitteilung verglich der Verband die hiesige Situation mit jener in Deutschland: So stünde nur rund die Hälfte der in Deutschland vergüteten Medikamente auch in der Schweiz standardmässig auf der Spezialitätenliste. Das entspreche einer Verschlechterung um acht Prozent im Vorjahresvergleich und sei Zeichen eines seit Jahren ersichtlichen Negativtrends, so Interpharma.