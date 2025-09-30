Die Aktien des Pharmariesen Novartis legen um 16.30 Uhr um 1,2 Prozent zu auf 100,20 Franken. Die Genussscheine von Roche rücken gar um 1,6 Prozent auf 260,10 Franken vor. Der Pharmazulieferer Lonza gewinnt 1,4 Prozent auf 526,80 Franken.
Laut einem Bericht der «Washington Post» soll Trump einen Deal mit dem US-Pharmakonzern Pfizer ankündigen. Dieser drehe sich umn das MFN-Pricing («Most Favored Nation»). Dies ist eine Preisregel, bei der die USA den niedrigsten Preis zahlen, den ein Pharmaunternehmen irgendwo auf der Welt anbietet. Laut der Zeitung solle sich dieser Deal aber nur auf das staatliche Gesundheitsprogramm Medicaid beziehen.
Dies wäre weniger einschneidend für die Industrie, als wenn das MFN-Pricing breitflächig eingeführt würde, und es könnte für die Pharmaunternehmen keinen grossen Umsatzverlust bedeuten, da Medicaid nur einen kleinen Teil des Gesamtmarkts ausmacht, heisst es am Markt.
pre/rw
(AWP)