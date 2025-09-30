Laut einem Bericht der «Washington Post» soll Trump einen Deal mit dem US-Pharmakonzern Pfizer ankündigen. Dieser drehe sich umn das MFN-Pricing («Most Favored Nation»). Dies ist eine Preisregel, bei der die USA den niedrigsten Preis zahlen, den ein Pharmaunternehmen irgendwo auf der Welt anbietet. Laut der Zeitung solle sich dieser Deal aber nur auf das staatliche Gesundheitsprogramm Medicaid beziehen.