Wie ein Blick auf die US-Kurstafeln zeigt, haben vor allem einige der kleineren Biotechs deutlich Federn gelassen. Darunter etwa Sarepta, ein Roche-Partner, der in den USA eine Gentherapie zur Behandlung der Muskelerkrankung Duchenne-Muskeldystrophie auf dem Markt hat. Über den neuen FDA-Mann Prasad heisst es in verschiedenen ersten Kommentaren, er habe in der Vergangenheit einigen Gentherapieunternehmen und grossen Zulassungen in den Bereichen Duchenne-Muskeldystrophie und Gen-Editing kritisch gegenüberstand. So hat er etwa im vergangenen August zusammen mit dem Co-Autor Timothée Olivier einen Brief verfasst, in dem er die FDA-Zulassung der Duchenne-Muskeldystrophie-Gentherapie Elevidys von Sarepta Therapeutics in Frage stellte.