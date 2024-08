Nach neuen Zwischenfällen im Südchinesischen Meer hat die Regierung der Philippinen ein stärkeres internationales Vorgehen gegen China gefordert. Erst am Sonntag war es im Streit um Gebietsansprüche Pekings in der Region erneut zu einer Kollision zwischen einem Schiff der chinesischen Küstenwache und einem philippinischen Versorgungsschiff auf hoher See gekommen. Das chinesische Schiff soll auch Wasserwerfer eingesetzt haben. «China ist der grösste Störenfried des internationalen Friedens in der Asean-Region», sagte der philippinische Verteidigungsminister Gilberto Teodoro mit Blick auf die Vereinigung Südostasiatischer Staaten.