Bei den Übungen sind auch Soldaten unter anderem aus Japan, Australien, Frankreich, Grossbritannien, Polen und den Niederlanden anwesend. Bei der 40. Auflage der Manöver, die seit 1991 stattfinden, würden die Truppen «bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten» gehen, als Zeichen ihres Engagements für eine freie und offene Indopazifik-Region, sagte James Glynn, Kommandeur der US Marine Corps Forces Pacific. Unter anderem sollen Gefechtsübungen auf See mit scharfer Munition stattfinden.