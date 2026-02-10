Das vergangene Jahr schloss Philips mit einem robusten vierten Quartal ab, jedoch belastete der starke Euro das Wachstum. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent auf knapp 5,1 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis kletterten die Erlöse hingegen um sieben Prozent. In der gleichen Grössenordnung legte das Neugeschäft zu. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) verbesserte sich von zuvor 679 Millionen auf 770 Millionen Euro, die entsprechende Marge stieg um 1,6 Prozentpunkte auf 15,1 Prozent. Gebremst wurde die Entwicklung durch die höheren Zölle.