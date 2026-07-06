Auf die Frage, ob sich die Börsenkotierung von Phoenix Mecano noch lohne, meinte Kobler: «Die positiven Effekte unserer Börsenpräsenz darf man nicht unterschätzen. Wir sind durch die Kotierung weltweit bekannter und finden in allen Märkten einfacher gesuchte Fachkräfte.» Natürlich koste die Kotierung Zeit und Geld, «aber das Gesamtpaket, das wir dafür erhalten, ist es uns wert», sagte er weiter.