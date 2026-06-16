Hauser & Wirth reüssierte noch mit einigen weiteren Millionenverkäufen: so unter anderem mit einem Werk von Cy Twombly für 5 Millionen und einem Bild von Louise Bourgeois für 2,5 Millionen Dollar. Es sei «ein so starker erster Tag wie noch nie zuvor» gewesen, lässt sich Galeriegründer Iwan Wirth im Verkaufsreport zitieren.