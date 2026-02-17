Er findet: «Die Schweiz braucht eine starke UBS, keine Frage.» Er würde sogar einen Schritt weiter gehen und sich freuen, «wenn wir wieder eine ausländische systemrelevante Bank in die Schweiz holen könnten». Er denke dabei an einen neueren Player wie die digital aufgestellte und ihm zufolge sehr erfolgreiche Nubank aus Brasilien. Der Finanzstandort müsse signalisieren, «dass wir ein guter Ort für Geschäfte sind».