Bei der Genfer Privatbank Pictet kommt es zu einem Wechsel in der Führung. Der derzeitige Senior-Teilhaber Renaud de Planta verlässt per Mitte 2024 das Teilhabergremium und wechselt per Anfang 2025 in das Aufsichtsgremium der Gruppe und in den Verwaltungsrat der Banque Pictet & Cie. Seine Nachfolge als Senior-Teilhaber wird Marc Pictet übernehmen, wie die Bank am Dienstag mitteilte.

03.10.2023 19:39