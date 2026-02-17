Gemäss einer Mitteilung vom Dienstag soll gemeinsam eine führende Schweizer Treuhandgruppe aufgebaut werden. Geplant ist eine Plattform, die lokale Treuhandfirmen unternehmerisch unabhängig belässt, aber zentrale Funktionen wie Digitalisierung, IT, Personalentwicklung und Qualitätsmanagement bündelt.
Die neue Gruppe will ihr Netzwerk in den kommenden Jahren gezielt um zusätzliche eigentümergeführte Treuhandunternehmen erweitern. Damit soll die Professionalisierung und Digitalisierung der stark fragmentierten Branche weiter vorangetrieben werden, wie es weiter heisst.
jl/to
(AWP)